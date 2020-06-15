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«Это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд». Замминистра связи Алексей Волин — о конфликте в «Ведомостях»
12:31, 15 июня 2020
Источник: Meduza
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
заявил
, что конфликты, подобные произошедшему в редакции газеты «Ведомости», должны заканчиваться «немедленным увольнением» журналистов, несогласных с главным редактором. 15 июня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей»)
утвердил
на посту главного редактора кандидатуру Андрея Шмарова, против которого выступила редакция. Вслед за этим из газеты
уволились
все пятеро заместителей главреда.
Фото в анонсе: Владимир Гердо / ТАСС / Vida Press
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