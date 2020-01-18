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Кого из бывших министров не возьмут в новое правительство. Версии журналистов
11:32, 18 января 2020
Источник: Meduza
У Михаила Мишустина, назначенного премьер-министром 16 января, по закону есть неделя, чтобы представить состав своего правительства. По данным «Интерфакса», это будет сделано не позднее вторника, 21 января. РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству,
пишет
, что в новый кабинет не войдут Константин Чуйченко, Ольга Голодец и Константин Носков; по данным Bloomberg, в правительстве не будет Максима Орешкина. Источники The Bell
сообщают
, что в новый кабинет не возьмут министров, претензии к которым на недавнем заседании Думы высказывали депутаты «Единой России» — это Ольга Васильева, Вероника Скворцова, Максим Топилин и Владимир Мединский.
Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / ТАСС / Scanpix / LETA
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