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Кого из бывших министров не возьмут в новое правительство. Версии журналистов

Источник: Meduza
У Михаила Мишустина, назначенного премьер-министром 16 января, по закону есть неделя, чтобы представить состав своего правительства. По данным «Интерфакса», это будет сделано не позднее вторника, 21 января. РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству, <a href="https://www.rbc.ru/economics/17/01/2020/5e219bfc9a79474607e8791d" target="_blank">пишет</a>, что в новый кабинет не войдут Константин Чуйченко, Ольга Голодец и Константин Носков; по данным Bloomberg, в правительстве не будет Максима Орешкина. Источники The Bell <a href="https://thebell.io/novoe-pravitelstvo-kogo-vozmut-v-komandu-mishustina/" target="_blank">сообщают</a>, что в новый кабинет не возьмут министров, претензии к которым на недавнем заседании Думы высказывали депутаты «Единой России» — это Ольга Васильева, Вероника Скворцова, Максим Топилин и Владимир Мединский.
У Михаила Мишустина, назначенного премьер-министром 16 января, по закону есть неделя, чтобы представить состав своего правительства. По данным «Интерфакса», это будет сделано не позднее вторника, 21 января. РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству, пишет, что в новый кабинет не войдут Константин Чуйченко, Ольга Голодец и Константин Носков; по данным Bloomberg, в правительстве не будет Максима Орешкина. Источники The Bell сообщают, что в новый кабинет не возьмут министров, претензии к которым на недавнем заседании Думы высказывали депутаты «Единой России» — это Ольга Васильева, Вероника Скворцова, Максим Топилин и Владимир Мединский.

Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / ТАСС / Scanpix / LETA