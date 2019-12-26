Жители Саудовской Аравии наблюдали, как Луна проходит по диску Солнца во время кольцеобразного солнечного затмения 26 декабря. Кольцеобразные солнечные затмения происходят, когда Луна и Земля находятся на максимальном (или близком к максимальному) расстоянии — из-за этого наблюдаемый диаметр Луны меньше солнечного, и она не может закрыть Солнце целиком, как бывает при полном затмении. Затмение 26 декабря можно было наблюдать на Аравийском полуострове, в Индии и Индонезии.

Hamad I Mohammed / Reuters / Scanpix / LETA