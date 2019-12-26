Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Луна такая маленькая, что не может закрыть Солнце целиком — это кольцеобразное затмение. Фотография
11:51, 26 декабря 2019
Источник: Meduza
Жители Саудовской Аравии наблюдали, как Луна проходит по диску Солнца во время кольцеобразного солнечного затмения 26 декабря. Кольцеобразные солнечные затмения происходят, когда Луна и Земля находятся на максимальном (или близком к максимальному) расстоянии — из-за этого наблюдаемый диаметр Луны меньше солнечного, и она не может закрыть Солнце целиком, как бывает при полном затмении. Затмение 26 декабря можно было наблюдать на Аравийском полуострове, в Индии и Индонезии.
Hamad I Mohammed / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам