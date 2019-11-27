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Сергей Иванов увидел в новой трассе «Нева» победу над одной из двух бед России. Цитата
13:48, 27 ноября 2019
Источник: Meduza
Бывший глава кремлевской администрации, ныне спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов оценил качество новой платной дороги Москва — Санкт-Петербург. Трассу М-11
открыли
27 ноября в присутствии Владимира Путина и федеральных чиновников. Президент объявил, что дорогу назовут «Нева». Стоимость М-11 протяженностью 669 километров «Автодор» оценивал в 520 миллиардов рублей. Проезд по ней составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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