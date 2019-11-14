Перейти к материалам
новости

Почему на новой форме сборной России перевернуты цвета флага. Версия Adidas

Источник: Meduza
13 ноября СМИ со ссылкой на источники в Российской футбольном союзе (РФС) <a href="https://meduza.io/news/2019/11/13/sbornaya-rossii-po-futbolu-otkazalas-ot-novoy-formy-adidas-iz-za-perevernutogo-rossiyskogo-flaga-na-rukavah" target="_blank">рассказали</a>, что там недовольны новой формой сборной, разработанной компанией Adidas. Претензии возникли потому что на рукавах футболистов цвета российского флага расположены вверх ногами. Adidas <a href="https://www.mskagency.ru/materials/2945333" target="_blank">объяснила</a>, что цвета будут располагаться правильно в моменты, когда футболисты и болельщики, отмечая забитый гол, будут поднимать руки вверх. Ранее компания отметила, что обсуждает с РФС выход из сложившейся ситуации.
13 ноября СМИ со ссылкой на источники в Российской футбольном союзе (РФС) рассказали, что там недовольны новой формой сборной, разработанной компанией Adidas. Претензии возникли потому что на рукавах футболистов цвета российского флага расположены вверх ногами. Adidas объяснила, что цвета будут располагаться правильно в моменты, когда футболисты и болельщики, отмечая забитый гол, будут поднимать руки вверх. Ранее компания отметила, что обсуждает с РФС выход из сложившейся ситуации.

Фото в анонсе: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA