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Почему на новой форме сборной России перевернуты цвета флага. Версия Adidas
09:49, 14 ноября 2019
Источник: Meduza
13 ноября СМИ со ссылкой на источники в Российской футбольном союзе (РФС)
рассказали
, что там недовольны новой формой сборной, разработанной компанией Adidas. Претензии возникли потому что на рукавах футболистов цвета российского флага расположены вверх ногами. Adidas
объяснила
, что цвета будут располагаться правильно в моменты, когда футболисты и болельщики, отмечая забитый гол, будут поднимать руки вверх. Ранее компания отметила, что обсуждает с РФС выход из сложившейся ситуации.
Фото в анонсе: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA
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