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Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского. График
13:21, 15 октября 2019
Источник: Meduza
«Левада-центр» зафиксировал улучшение отношения россиян к Украине. 56%
участников опроса
, проведенного в конце сентября — начале октября, заявили, что положительно относятся к соседнему государству. Это рекордно высокий показатель после присоединения Крыма к России. В «Левада-центре»
связали
рост симпатий к Украине с избранием на пост президента Владимира Зеленского.
Фото в анонсе: Евгений Савилов / AFP / Scanpix / LETA
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