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Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского. График

Источник: Meduza
«Левада-центр» зафиксировал улучшение отношения россиян к Украине. 56% <a href="https://www.levada.ru/2019/10/15/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-6/" target="_blank">участников опроса</a>, проведенного в конце сентября — начале октября, заявили, что положительно относятся к соседнему государству. Это рекордно высокий показатель после присоединения Крыма к России. В «Левада-центре» <a href="https://www.rbc.ru/politics/15/10/2019/5da465919a79474f76888f00" target="_blank">связали</a> рост симпатий к Украине с избранием на пост президента Владимира Зеленского.
«Левада-центр» зафиксировал улучшение отношения россиян к Украине. 56% участников опроса, проведенного в конце сентября — начале октября, заявили, что положительно относятся к соседнему государству. Это рекордно высокий показатель после присоединения Крыма к России. В «Левада-центре» связали рост симпатий к Украине с избранием на пост президента Владимира Зеленского.

Фото в анонсе: Евгений Савилов / AFP / Scanpix / LETA