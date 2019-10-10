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Почему в Иране журналистку Юлию Юзик обвинили в работе на спецслужбы Израиля

Источник: Meduza
10 октября российская журналистка Юлия Юзик <a href="https://meduza.io/news/2019/10/10/vlasti-irana-otpustili-zhurnalistku-yuliyu-yuzik-ona-vernulas-v-rossiyu" target="_blank">вернулась</a> в Россию после того, как ее отпустили из-под стражи в Иране. Юзик задержали в Тегеране 2 октября — через три дня после прилета в Иран. По <a href="https://mbk-news.appspot.com/news/yuzik-d/" target="_blank">словам</a> самой Юзик, ее обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Иран официально <a href="https://meduza.io/news/2019/10/07/vlasti-irana-zaderzhanie-zhurnalistki-yulii-yuzik-ne-svyazano-so-shpionazhem" target="_blank">объявлял</a>, что задержание связано «с вопросом получения визы».
10 октября российская журналистка Юлия Юзик вернулась в Россию после того, как ее отпустили из-под стражи в Иране. Юзик задержали в Тегеране 2 октября — через три дня после прилета в Иран. По словам самой Юзик, ее обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Иран официально объявлял, что задержание связано «с вопросом получения визы».

Фото в анонсе: страница Юлии Юзик в Instagram