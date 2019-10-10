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Почему в Иране журналистку Юлию Юзик обвинили в работе на спецслужбы Израиля
08:56, 10 октября 2019
Источник: Meduza
10 октября российская журналистка Юлия Юзик
вернулась
в Россию после того, как ее отпустили из-под стражи в Иране. Юзик задержали в Тегеране 2 октября — через три дня после прилета в Иран. По
словам
самой Юзик, ее обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Иран официально
объявлял
, что задержание связано «с вопросом получения визы».
Фото в анонсе: страница Юлии Юзик в Instagram
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