Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Путин и Трамп очень не любят предателей и хотят их наказать. Две цитаты
08:14, 27 сентября 2019
Источник: Meduza
26 сентября президент США Дональд Трамп
сравнил
с предательством появление
жалобы
на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намекнул, что раньше с предателями поступали жестче. Ранее за жесткое наказание для предателей высказался президент России Владимир Путин,
рассказывая
о происшествии в Солсбери.
Фото в анонсе: Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам