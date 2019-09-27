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Путин и Трамп очень не любят предателей и хотят их наказать. Две цитаты

Источник: Meduza
26 сентября президент США Дональд Трамп <a href="https://www.nytimes.com/2019/09/26/us/politics/trump-whistle-blower-spy.html?smtyp=cur&amp;smid=tw-nytimes" target="_blank">сравнил</a> с предательством появление <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/26/protseduru-impichmenta-trampa-zapustili-posle-zhaloby-sotrudnika-razvedki-ssha-teper-ee-tekst-opublikovan-vot-v-chem-ego-sut" target="_blank">жалобы</a> на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намекнул, что раньше с предателями поступали жестче. Ранее за жесткое наказание для предателей высказался президент России Владимир Путин, <a href="https://meduza.io/short/2019/06/27/chto-nuzhno-delat-s-predatelyami-otvechaet-vladimir-putin" target="_blank">рассказывая</a> о происшествии в Солсбери.
26 сентября президент США Дональд Трамп сравнил с предательством появление жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намекнул, что раньше с предателями поступали жестче. Ранее за жесткое наказание для предателей высказался президент России Владимир Путин, рассказывая о происшествии в Солсбери.

Фото в анонсе: Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA