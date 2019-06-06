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Как проходят российские деловые форумы в 2019 году
15:22, 6 июня 2019
Источник: Meduza
6 июня открылся Петербургский международный экономический форум, в приветственном слове к которому президент Владимир Путин
сказал
, что для решения современных задач «нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция». Одновременно прошло заседание Пленума Верховного суда, на котором было
предложено
не применять срок давности к налоговым преступлениям — их будут считать длящимися до тех пор, пока не погашена недоимка.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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