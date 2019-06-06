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Как проходят российские деловые форумы в 2019 году

Источник: Meduza
6 июня открылся Петербургский международный экономический форум, в приветственном слове к которому президент Владимир Путин <a href="https://www.forumspb.com/?lang=ru" target="_blank">сказал</a>, что для решения современных задач «нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция». Одновременно прошло заседание Пленума Верховного суда, на котором было <a href="https://meduza.io/news/2019/06/06/verhovnyy-sud-razrabotal-novyy-poryadok-rascheta-sroka-davnosti-po-delam-o-neuplate-nalogov-fakticheski-ego-otmenyat" target="_blank">предложено</a> не применять срок давности к налоговым преступлениям — их будут считать длящимися до тех пор, пока не погашена недоимка.
6 июня открылся Петербургский международный экономический форум, в приветственном слове к которому президент Владимир Путин сказал, что для решения современных задач «нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция». Одновременно прошло заседание Пленума Верховного суда, на котором было предложено не применять срок давности к налоговым преступлениям — их будут считать длящимися до тех пор, пока не погашена недоимка.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA