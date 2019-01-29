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Российский Минфин не уверен, что Венесуэла вовремя вернет долг в 100 миллионов долларов. Цитата

Meduza
Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак <a href="https://www.interfax.ru/business/648210" target="_blank">не уверен</a>, что Венесуэла из-за <a href="https://meduza.io/feature/2019/01/23/lider-parlamenta-venesuely-ob-yavil-sebya-ispolnyayuschim-obyazannosti-prezidenta-ego-podderzhali-tramp-i-lidery-yuzhnoamerikanskih-stran-glavnoe" target="_blank">политического кризиса</a> в стране сможет в конце марта 2019 года выплатить России более 100 миллионов долларов долга. Сторчак отметил, что ранее уже случалось, когда заемщики не платили по кредиту — так, например, произошло <a href="https://meduza.io/news/2016/05/04/poroshenko-podpisal-zakon-o-bessrochnom-moratorii-na-vyplatu-treh-milliardov-rossii" target="_blank">с долгом Украины</a> в размере трех миллиардов долларов. Уже после заявления Сторчака в пресс-службе Минфина сообщили, что Венесуэла «должна выполнять взятые на себя обязательства».
Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак не уверен, что Венесуэла из-за политического кризиса в стране сможет в конце марта 2019 года выплатить России более 100 миллионов долларов долга. Сторчак отметил, что ранее уже случалось, когда заемщики не платили по кредиту — так, например, произошло с долгом Украины в размере трех миллиардов долларов. Уже после заявления Сторчака в пресс-службе Минфина сообщили, что Венесуэла «должна выполнять взятые на себя обязательства».

Фото в анонсе: Manaure Quintero / Reuters / Scanpix / LETA