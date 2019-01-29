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Российский Минфин не уверен, что Венесуэла вовремя вернет долг в 100 миллионов долларов. Цитата
Meduza
12:41, 29 января 2019
Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак
не уверен
, что Венесуэла из-за
политического кризиса
в стране сможет в конце марта 2019 года выплатить России более 100 миллионов долларов долга. Сторчак отметил, что ранее уже случалось, когда заемщики не платили по кредиту — так, например, произошло
с долгом Украины
в размере трех миллиардов долларов. Уже после заявления Сторчака в пресс-службе Минфина сообщили, что Венесуэла «должна выполнять взятые на себя обязательства».
Фото в анонсе: Manaure Quintero / Reuters / Scanpix / LETA
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