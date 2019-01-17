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«Есть много белых пятен». Как госорганы объясняют необходимость закона об изоляции российского сегмента интернета

Meduza
Комитет Госдумы по информационной политике провел расширенное заседание, на котором обсуждался законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Присутствовавшие на заседании представители министерств и ведомств <a href="https://tass.ru/ekonomika/6011253" target="_blank">поддержали</a> документ. Против <a href="https://tass.ru/obschestvo/5990930" target="_blank">выступили</a> эксперты АНО «Цифровая экономика», учрежденной крупнейшими операторами связи и интернет-компаниями. Как будет работать законопроект, можно почитать <a href="https://meduza.io/feature/2018/12/15/vse-nachali-govorit-ob-izolyatsii-rossiyskogo-interneta-a-ya-ne-ponimayu-eto-chto-deystvitelno-mozhet-proizoyti" target="_blank">тут</a> и <a href="https://meduza.io/feature/2018/12/17/rossiyskie-vlasti-hotyat-izolirovat-internet-teper-u-nas-budet-kak-v-kitae" target="_blank">тут</a>.
Комитет Госдумы по информационной политике провел расширенное заседание, на котором обсуждался законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Присутствовавшие на заседании представители министерств и ведомств поддержали документ. Против выступили эксперты АНО «Цифровая экономика», учрежденной крупнейшими операторами связи и интернет-компаниями. Как будет работать законопроект, можно почитать тут и тут.

Фото в анонсе: Urban_Reporter / Shutterstock.com