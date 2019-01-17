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«Есть много белых пятен». Как госорганы объясняют необходимость закона об изоляции российского сегмента интернета
Meduza
15:07, 17 января 2019
Комитет Госдумы по информационной политике провел расширенное заседание, на котором обсуждался законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Присутствовавшие на заседании представители министерств и ведомств
поддержали
документ. Против
выступили
эксперты АНО «Цифровая экономика», учрежденной крупнейшими операторами связи и интернет-компаниями. Как будет работать законопроект, можно почитать
тут
и
тут
.
Фото в анонсе: Urban_Reporter / Shutterstock.com
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