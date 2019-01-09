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Пять лет назад россиянам разрешили менять сотового оператора, сохраняя номер. Теперь эта услуга почему-то стала очень популярной Посмотрите на график

Meduza
В январе 2019 года общее количество заявок о переходе от одного оператора связи к другому с сохранением номера превысило 20 миллионов. Хотя такая услуга доступна уже пять лет, почти половина заявок <a href="https://zniis.ru/bdpn/statistics" target="_blank">подана</a> за последний год — сейчас в месяц о смене оператора просят почти 900 тысяч абонентов. При этом общее количество активных абонентов в России за эти годы изменилось незначительно, с <a href="https://www.content-review.com/articles/25520/" target="_blank">240</a> до <a href="https://tass.ru/ekonomika/5080056" target="_blank">255</a> миллионов. В профильном институте Россвязи <a href="https://zniis.ru/press/news-company/944" target="_blank">считают</a>, что «высокий интерес» к переносу номера — результат работы операторов, которые стремятся переманить клиентов у конкурентов и упростить процедуру перехода. Только половина заявок прошла успешно (10,8 миллиона), основные причины отказа: номер записан на другого человека, несовпадение персональных данных и задолженность по счету.
В январе 2019 года общее количество заявок о переходе от одного оператора связи к другому с сохранением номера превысило 20 миллионов. Хотя такая услуга доступна уже пять лет, почти половина заявок подана за последний год — сейчас в месяц о смене оператора просят почти 900 тысяч абонентов. При этом общее количество активных абонентов в России за эти годы изменилось незначительно, с 240 до 255 миллионов. В профильном институте Россвязи считают, что «высокий интерес» к переносу номера — результат работы операторов, которые стремятся переманить клиентов у конкурентов и упростить процедуру перехода. Только половина заявок прошла успешно (10,8 миллиона), основные причины отказа: номер записан на другого человека, несовпадение персональных данных и задолженность по счету.

Фото в анонсе: Shutterstock.com