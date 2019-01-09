Пять лет назад россиянам разрешили менять сотового оператора, сохраняя номер. Теперь эта услуга почему-то стала очень популярной Посмотрите на график

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Пять лет назад россиянам разрешили менять сотового оператора, сохраняя номер. Теперь эта услуга почему-то стала очень популярной
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Meduza
15:59, 9 января 2019
В январе 2019 года общее количество заявок о переходе от одного оператора связи к другому с сохранением номера превысило 20 миллионов. Хотя такая услуга доступна уже пять лет, почти половина заявок
подана
за последний год — сейчас в месяц о смене оператора просят почти 900 тысяч абонентов. При этом общее количество активных абонентов в России за эти годы изменилось незначительно, с
240
до
255
миллионов. В профильном институте Россвязи
считают
, что «высокий интерес» к переносу номера — результат работы операторов, которые стремятся переманить клиентов у конкурентов и упростить процедуру перехода. Только половина заявок прошла успешно (10,8 миллиона), основные причины отказа: номер записан на другого человека, несовпадение персональных данных и задолженность по счету.
Фото в анонсе: Shutterstock.com
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