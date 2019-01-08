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Арест счетов, опись имущества, вызов в центр «Э». Как читатели «Медузы» пострадали из-за долгов однофамильцев

Meduza
В конце 2018 года пограничники <a href="https://meduza.io/feature/2018/12/28/redaktora-rubriki-shapito-ne-vypustili-iz-rossii-iz-za-dolgov-odnofamiltsa-ego-familiya-ivanov" target="_blank">не выпустили</a> из России редактора рубрики «Шапито» Максима Иванова — из-за долгов его полного тезки. Тогда же мы спросили читателей «Медузы», приходилось ли им сталкиваться с похожими ситуациями. Нам пришло в общей сложности около ста писем — оказывается, из-за однофамильцев можно не только не выехать из страны, но и столкнуться с большим количеством других проблем. Справедливости ради, почти во всех письмах указано, что после недель или месяцев переписки с приставами и банками проблемы удавалось решить. 
В конце 2018 года пограничники не выпустили из России редактора рубрики «Шапито» Максима Иванова — из-за долгов его полного тезки. Тогда же мы спросили читателей «Медузы», приходилось ли им сталкиваться с похожими ситуациями. Нам пришло в общей сложности около ста писем — оказывается, из-за однофамильцев можно не только не выехать из страны, но и столкнуться с большим количеством других проблем. Справедливости ради, почти во всех письмах указано, что после недель или месяцев переписки с приставами и банками проблемы удавалось решить. 

Фото в анонсе: Artur Romanov / Shutterstock.com