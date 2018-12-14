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шапито

Худшие пароли 2018 года: 123456, admin и — новинка! — donald

Meduza
Ежегодно из-за утечек в интернет попадают миллионы паролей пользователей. Компания SplashData внимательно их изучает и <a href="https://www.teamsid.com/splashdatas-top-100-worst-passwords-of-2018/" target="_blank">составляет список</a> худших — самых избитых или слишком простых. Обычно в их отчете оказываются пароли вроде 123456, но каждый год в этом списке появляются и новые позиции — например, в 2018-м туда попал donald. Хм, с чего бы это!
Ежегодно из-за утечек в интернет попадают миллионы паролей пользователей. Компания SplashData внимательно их изучает и составляет список худших — самых избитых или слишком простых. Обычно в их отчете оказываются пароли вроде 123456, но каждый год в этом списке появляются и новые позиции — например, в 2018-м туда попал donald. Хм, с чего бы это!

Фото в анонсе: Shutterstock.com