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Худшие пароли 2018 года: 123456, admin и — новинка! — donald
Meduza
11:36, 14 декабря 2018
Ежегодно из-за утечек в интернет попадают миллионы паролей пользователей. Компания SplashData внимательно их изучает и
составляет список
худших — самых избитых или слишком простых. Обычно в их отчете оказываются пароли вроде 123456, но каждый год в этом списке появляются и новые позиции — например, в 2018-м туда попал donald. Хм, с чего бы это!
Фото в анонсе: Shutterstock.com
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