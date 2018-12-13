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шапито

Госдума предложила рэперам критиковать жизнь в России. Но только в рамках творческого конкурса про туризм

Meduza
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи <a href="https://ria.ru/20181213/1547932253.html" target="_blank">запустил</a> конкурс для рэп-исполнителей. В его рамках музыканты должны будут записать композицию, «объективно рассказывающую» о любом населенном пункте страны. Заявки на участие в конкурсе принимаются до января 2019 года, а итоги будут подведены весной. Оценивать рэперов будет специальная комиссия под руководством депутата Михаила Дегтярева и видеоблогера Юрия Дегтярева, известного, в частности, по <a href="https://tjournal.ru/flood/27613-osnovatel-my-duck-s-vision-zayavil-chto-rolik-o-devochke-s-prahom-ee-pradeda-yavlyaetsya-reklamoy-filma" target="_blank">ролику</a> «Девочка рисует прахом деда-ветерана».
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запустил конкурс для рэп-исполнителей. В его рамках музыканты должны будут записать композицию, «объективно рассказывающую» о любом населенном пункте страны. Заявки на участие в конкурсе принимаются до января 2019 года, а итоги будут подведены весной. Оценивать рэперов будет специальная комиссия под руководством депутата Михаила Дегтярева и видеоблогера Юрия Дегтярева, известного, в частности, по ролику «Девочка рисует прахом деда-ветерана».

Фото в анонсе: Анатолий Жданов / Коммерсантъ