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Госдума предложила рэперам критиковать жизнь в России. Но только в рамках творческого конкурса про туризм
Meduza
15:13, 13 декабря 2018
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
запустил
конкурс для рэп-исполнителей. В его рамках музыканты должны будут записать композицию, «объективно рассказывающую» о любом населенном пункте страны. Заявки на участие в конкурсе принимаются до января 2019 года, а итоги будут подведены весной. Оценивать рэперов будет специальная комиссия под руководством депутата Михаила Дегтярева и видеоблогера Юрия Дегтярева, известного, в частности, по
ролику
«Девочка рисует прахом деда-ветерана».
Фото в анонсе: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
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