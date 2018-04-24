Перед британским парламентом впервые открыли памятник женщине. Миллисент Фоссет боролась за равные права на выборах

В Лондоне открыли статую суфражистки Миллисент Фоссет, боровшейся за предоставление избирательных прав женщинам. Перед зданием парламента новый памятник соседствует с 11 мужскими монументами, среди которых статуи Уинстона Черчилля, Махатмы Ганди и Нельсона Манделы. Открытие приурочено к столетию допуска британок к выборам. Правда, в 1918 году разрешили голосовать только женщинам старше 30 лет, имеющим собственность. И лишь через 10 лет, за год до смерти Фоссет, мужчины и женщины были полностью уравнены в правах. «Я бы не стояла здесь, если бы не эта по-настоящему великая женщина», — заявила на церемонии открытия памятника премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Adrian Dennis / AFP / Scanpix / LETA