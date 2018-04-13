Депутаты придумали новые санкции против США и других стран. Что предлагают запретить

В Государственную думу внесли законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций. В этом документе депутаты составили перечень того, какие санкции может ввести правительство по решению президента.



