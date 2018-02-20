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В Кизляре на панихиду по убитым прихожанам православного храма пришли пять тысяч человек. Фотография

Meduza
12:51, 20 февраля 2018


На панихиду по убитым прихожанам православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре пришли около пяти тысяч человек. Погибших похоронили на территории церкви, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам заявил, что они приняли мученическую смерть. На прихожан Свято-Георгиевского храма после службы 18 февраля напал 22-летний Халил Халилов. Он открыл огонь из охотничьего ружья, убил пять человек и ранил еще четверых, после чего был застрелен полицией. По неподтвержденным данным, Халилов был сторонником «Исламского государства».

Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA

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