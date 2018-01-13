«Пепси» или «Кола»? Тест на знание главных газировок
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новости
Как вести себя при обыске машины в Чечне? Урок от помощника прокурора
Meduza
15:31, 13 января 2018
11 января в Чечне арестовали главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. 60-летний правозащитник говорит, что наркотики ему в машину подбросили полицейские. «Медиазона» 12 января опубликовала стенограмму заседания.
Фото в анонсе: Саид Царнаев / Sputnik / Scanpix / LETA