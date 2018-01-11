Что общего у ИГИЛ и Госдепартамента США. Объясняют в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что по новому закону об иностранных агентах СМИ должны будут маркировать любую информацию, распространяемую в интересах зарубежных властей. В качестве примера он привел пометки в материалах об «Исламском государстве», где его называют запрещенной организацией. Большинство российских СМИ используют это уточнение, хотя закон этого не требует.



