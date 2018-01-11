новости

Что общего у ИГИЛ и Госдепартамента США. Объясняют в Госдуме

Meduza
09:23, 11 января 2018

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что по новому закону об иностранных агентах СМИ должны будут маркировать любую информацию, распространяемую в интересах зарубежных властей. В качестве примера он привел пометки в материалах об «Исламском государстве», где его называют запрещенной организацией. Большинство российских СМИ используют это уточнение, хотя закон этого не требует.


Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме