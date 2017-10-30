Мемориал жертвам политических репрессий. Фотография с церемонии открытия

30 октября в Москве прошла церемония открытия мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби». Выступая на церемонии, президент России Владимир Путин заявил, что массовые репрессии в Советском Союзе невозможно оправдать «никакими высшими так называемыми благами народа». По словам Путина, репрессии стали «жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию». «Наш долг — не допустить забвения», — сказал Путин. В церемонии открытия мемориала также принял участие патриарх Кирилл.

Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA