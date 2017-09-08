Сечин назвал «кретинизмом» публикацию его разговора с Улюкаевым. Цитата

5 сентября в Замоскворецком районном суде Москвы зачитали расшифровку переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Из разговора, по версии следствия, очевидно, что Улюкаев получил от Сечина взятку. 7 сентября Сечин заявил, что обвинение не должно было предавать беседу огласке, так как там были сведения, относящиеся к государственной тайне. Самые интересные цитаты из расшифровки можно почитать тут.



