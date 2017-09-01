Селевой поток разрушил трассу в Приэльбрусье. Заблокированы почти восемь тысяч человек. Фотография

В ночь на 1 сентября в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток, из-за которого в Приэльбрусье оказались отрезаны от транспортного сообщения 7750 местных жителей и туристов. Разрушены четыре участка федеральной трассы, еще три участка подмыты. Селевым потоком были унесены три автомобиля, водитель и двое пассажиров одной из машин пока не найдены. Агентство «Интерфакс» сообщает, что запасов еды в гостиницах хватит на два дня.

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике