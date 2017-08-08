Российский бегун Сергей Шубенков получил серебро на чемпионате мира в Лондоне, выступая под нейтральным флагом. Фотография

8 августа на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне прошла церемония награждения призеров в беге с барьерами на 110 метров. Российский спортсмен Сергей Шубенков (на фото слева), чемпион мира и Европы, пришел к финишу вторым — после ямайца Омара Маклауда. Третьим пришел венгр Балаж Байи. Шубенкову пришлось выступать на турнире под нейтральным флагом из-за отстранения от соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала. В январе Шубенков дал «Медузе» интервью.
Will Oliver / EPA / Scanpix / LETA