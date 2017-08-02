Фанаты польской «Легии» вывесили огромный баннер к годовщине Варшавского восстания против нацистов. Фотография

На матче варшавской «Легии» с казахстанской «Астаной», который состоялся 2 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, польские болельщики вывесили на всю свою трибуну баннер, посвященный годовщине Варшавского восстания против оккупировавших Польшу немецких войск. Оно началось 1 августа 1944 года и продлилось три месяца; в нем участвовали все польские подпольные организации, действовавшие в Варшаве. Текст баннера гласит: «Во время Варшавского восстания немцы убили 160 тысяч человек. Тысячи из них были детьми». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Легии», но по совокупности результатов двух матчей в следующий раунд прошла казахская команда.
Bartlomiej Zborowski / EPA / Scanpix / LETA