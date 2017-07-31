Памятник Максиму Горькому возвращают на площадь перед Белорусским вокзалом. Фотография
Meduza
08:04, 31 июля 2017
На площадь перед Белорусским вокзалом возвращен памятник Максиму Горькому. Монумент был доставлен из парка «Музеон», где он хранился с 2005 года, в ночь на 31 июля. Памятник Горькому, изначально установленный в 1951 году, возвращен на площадь Тверской заставы в рамках реконструкции, завершить которую планируется к 9 сентября, когда в Москве будет отмечаться День города.
Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»