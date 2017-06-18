Лесной пожар в Португалии. Фотография

В Португалии в округе Лейрия в результате сильного лесного пожара погибли, по последним данным, 57 человек, около 60 человек, в том числе пожарные, пострадали. В тушении огня задействованы несколько сотен пожарных. Локализовать возгорание пока не удалось, распространению огня способствует сильный ветер и жара. Помощь в тушении пожара Португалии предложили несколько стран ЕС, включая Германию, Францию и Испанию. Посольство России в Португалии выясняет, нет ли среди пострадавших граждан РФ. В Португалии объявлен трехдневный траур по погибшим.
Paulo Cunha / EPA / Scanpix / LETA