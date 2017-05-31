Взрыв в Кабуле: 80 погибших, 350 раненых. Фотография

В дипломатическом квартале в центре Кабула утром 31 мая произошел взрыв. В результате теракта погибли 80 человек, не менее 350 получили ранения. Среди пострадавших — журналисты «Би-би-си», водитель съемочной группы погиб. Пострадали сотрудники нескольких иностранных посольств, в том числе Японии, ФРГ и Пакистана. Ответственность за взрыв, по данным ливанского канала «Аль-Маядин», взяло на себя «Исламское государство». Движение «Талибан» заявило, что не причастно к теракту.
Фото: Shah Marai / AFP / Scanpix / LETA