Победитель самой престижной собачьей выставки. ФотографияРумор стала второй немецкой овчаркой-чемпионом с 1877 года
Meduza
15:21, 15 февраля 2017
Немецкая овчарка Румор, названная в честь песни «Rumor Has It» певицы Адель, и ее хозяин Кент Бойлс. Румор — победительница 141-й собачьей выставки Westminster Kennel Club, которая состоялась 15 февраля в Нью-Йорке. С 1877 года это второй случай, когда на самой старой и престижной выставке для собак победителем становится немецкая овчарка.
Фото: Julie Jacobson / AP / Scanpix / LETA
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