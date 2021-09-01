Шторка для камеры на ноутбуке «Ничего не бойся». Для тревожных людей и против дурацких ситуаций Совместный мерч «Медузы» и safer.zone

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Нетрудно догадаться, что в редакции «Медузы» работают тревожные люди. И дело не только в неприятных новостях, о которых мы вынуждены рассказывать вам каждый день. Журналистика — опасная профессия, и заниматься ею в России становится все труднее. Поэтому нам приходится довольно много времени тратить на обсуждение (и обеспечение) безопасности сотрудников.

Так что будем честны: этот мерч — шторки для камеры на ноутбуке — мы выпустили в коллаборации с safer.zone прежде всего для себя. И не будем показывать пальцем на одного главного редактора, который заклеивает камеру медицинским пластырем (мда!).

В комплекте идут две шторки. Лаконичная черная. И белая — для забывчивых: ее невозможно не заметить, поэтому вряд ли вы забудете ее закрыть (хотя на некоторых ноутбуках заметнее выглядит черная шторка — так что решать вам). Короче говоря, больше не нужно судорожно сдирать медицинский пластырь с ноутбука во время важной деловой встречи в Google Meet. И беситься из-за липких следов тоже не нужно.

Толщина шторки 0,8 мм, так что даже самые тонкие компьютеры закрываются без зазора.

Денис Дмитриев, редактор отдела «Разбор» Шторку на веб-камере можно использовать во время видеоконференций. Вы можете быть уверены, что вас никто не увидит, если случайно забудете отключить камеру в своей программе. Также шторка в какой-то мере поможет защитить вас от таргетированной атаки: даже если хакер сможет дистанционно включить камеру на вашем устройстве, он ничего не увидит (но сможет услышать, если у него будет доступ к микрофону).

Надпись на шторке — «Ничего не бойся». Ее придумала спецкор «Медузы» Кристина Сафонова (кстати, почитайте, например, интервью, которое Кристина взяла у нобелевского лауреата, физика Андрея Гейма — о том, как он перестал быть «апологетом Путина» и впервые решился публично критиковать действия российских властей).

Кристина Сафонова, спецкор «Медузы»

Впервые в офис «Медузы» в Риге я попала в 2017 году — тогда я училась на «Ферме» (летняя школа журналистики «Медузы»), и нас привели на экскурсию. Не знаю почему, но больше всего мне запомнилась картина художника Вала Чтака, висевшая в комнате, где проводились летучки. На ней был огромный черный флаг и надпись на латышском. Нам ее перевели так: «Поймите, вы никому ничего не должны» (это один из девизов издания, — прим. «Медузы»). Через пару лет я начала работать в «Медузе» и снова оказалась в рижском офисе. Тогда я узнала, что понравившийся мне флаг на самом деле полиптих и к нему прилагаются еще три небольшие таблички, тоже с надписями: «Ничего не бойся», «Никогда не жалуйся», «Всегда говори правду». Эти три фразы стали для меня своего рода инструкцией к работе. Теперь кажется, что они могут пригодиться не только журналистам.

«Медуза»

Купить шторку для ноутбука можно в «Магазе». 25% от ее продаж safer.zone перечислит «Медузе».

Ничего не бойтесь, покупайте наш мерч.

safer.zone запустилась в апреле 2020 года — когда весь мир сидел на карантине и никто не знал, что нас ждет дальше (сейчас, впрочем, тоже не очень понятно). Один из основателей компании Дмитрий Ардеев рассказывает, что в то время он буквально почувствовал, что наша привычная жизнь стала заметно опаснее. Вместе со своими друзьями — будущими партнерами по safer.zone — Ардеев решил заняться производством предметов, которые бы помогли вернуть человеку ощущение безопасности.

Дмитрий Ардеев, сооснователь safer.zone

«Медуза» — одно из трех изданий, которые мы читаем. И вы — одна из причин, почему мы решили создать safer. Новостная повестка казалась тревожной, и мы решили что-то с этим сделать.

Сейчас в команде девять человек. Их объединяют общие идеи и ценности — делать «невидимые», но функциональные продукты, которые помогают чувствовать себя лучше и спокойнее. В свободное от safer.zone время Ардеев и его партнеры работают над решением брендинговых и коммуникационных задач для крупных российских и международных брендов.

safer.zone продает вещи для активных путешествий и общественных пространств — это многоразовые бутылки, санитайзеры, маски для лица. А еще выпускает инструкции по технике безопасности в разных ситуациях.

Мы узнали про этот классный бренд благодаря нашему дизайнеру Ярику Максимову.

Ярик Максимов, дизайнер «Медузы»

Я следил за safer с самого их запуска — у основателей и до этого были классные проекты. Понятное дело, что меня, как дизайнера, в первую очередь подкупили эстетика и точность во всем, что ребята делают. Одним из первых продуктов safer был хук — такая штука, которой во время пандемии можно открывать двери, нажимать кнопки на банкомате, — и он сразу же отправился у меня в категорию «объекты желания». Мне этот проект нравится со всех сторон — и его идея, и то, с каким вниманием и вкусом там все устроено. Когда мы начали думать о партнерах для мерча в поддержку «Медузы» — safer были первыми, кто пришел мне в голову. Есть ощущение, что «Медуза» и safer еще идеологически очень близки. Мы пытаемся помочь сориентироваться и чувствовать себя увереннее в мире, который меняется каждый день.

А safer.zone решила помочь нам с мерчем, потому что распространение знаний — это одна из ценностей бренда. «Для нас нет ничего более важного, чем открытый доступ к информации», — говорит Дмитрий Ардеев.

Спасибо Дмитрию, всей команде safer.zone и вам, дорогие читатели! Покупайте шторку и ничего не бойтесь. 🖤

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой