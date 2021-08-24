«Агенты лета» в Калифорнии! Послушайте акустический мини-концерт Ксении Луки

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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» продолжается уже третий месяц подряд. Все лето по будням у нас на сайте — премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив пожертвование (лучше всего — регулярное), можно тут.

К финалу марафона «Агенты лета» добрались и до Лос-Анджелеса. Где повстречали нашу соотечественницу — певицу Ксению Луки, проделавшую долгий и извилистый путь с Крайнего Севера до солнечной Калифорнии. Там она записывает акустический фолк, такой же красивый и вневременной, как у Джони Митчелл, Вашти Баньян или Лхасы де Селы. Специально для марафона Ксения Луки исполнила сразу три своих композиции: «Atman», «Bewa» и «La Luz Del Bosque». Спасибо!

Ксения Луки

Друзья, меня зовут Ксения. Я хочу спеть для вас несколько своих песен и этим поддержать «Медузу».

Я родилась и выросла на Чукотке, провела студенческие годы в Сибири и уже 12 лет живу в Лос-Анджелесе. Меня всегда вдохновляли путешествия. Они дали мне ощущение принадлежности к этому миру, раскрыли интерес к музыкальным инструментам разных народов, языкам, другим культурам, и в то же время укрепили связь с моей родной страной.

Чувство свободы ни с чем не сравнить, и мне бы хотелось, чтобы каждый его знал.

Независимая пресса жизненно необходима, это очень важная составляющая свободы. Поэтому я от всего сердца поддерживаю «Медузу».

Я очень надеюсь, что здравый смысл победит, и хочу поблагодарить всех тех, кто уже поучаствовал в марафоне.

Ksenia Luki «Atman»

Meduza

Ksenia Luki «Bewa»

Meduza

Ksenia Luki «La Luz Del Bosque»

Meduza

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