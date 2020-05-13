Австралийский селезень на карантине освоил интернет. Теперь листает инстаграм и общается с утками из Италии

С самого детства селезень Тиддлз из Австралии живет с деформацией позвоночника. Ему тяжело передвигаться — если птица случайно упадет, то, скорее всего, уже не сможет подняться без посторонней помощи. Но у Тиддлза есть заботливый опекун Алисия, и она делает все, чтобы селезню было комфортно. Алисия берет его в путешествия и вообще всячески развлекает. Во время карантина стало сложнее выходить из дома. К счастью, у Тиддлза есть интернет.

Так Тиддлз узнал о коронавирусных новостях из Италии.

Полистал инстаграм и выяснил, чем занимаются его друзья на карантине.

И посмотрел на поссумов, за которыми обычно наблюдает в реальной жизни.

Ну а домашнему офису Тиддлза и вовсе позавидует каждый.

Вообще карантин у Тиддлза проходит не так уж и плохо — он катается на пенни-борде.

Ест панкейки.

Примеряет смокинги (вот только идти пока некуда).

И изображает из себя Дарта Вейдера.

Так держать, Тиддлз!