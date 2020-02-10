Вышел тизер «Чернобыль: Бездна». Это «аттракционное кино» о ликвидаторах, которое снял Данила Козловский и спродюсировал Александр Роднянский

Компания «Централ партнершип» выпустила тизер драмы «Чернобыль: Бездна» (рабочее название — «Когда падали аисты»). Режиссер и исполнитель главной роли — Данила Козловский. Один из продюсеров — Александр Роднянский.

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В центре сюжета трио героев: пожарный Алексей (Козловский), инженер Валерий и военный водолаз Борис. Персонажи займутся устранением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Им предстоит «спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы».

В интервью «Комсомольской правде» Александр Роднянский рассказал, что фильм будет значительно отличаться от сериала HBO «Чернобыль»: «Одно дело — сериал для малого экрана. Другое — аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката. В нашем случае это, конечно, аттракцион, ориентированный прежде всего на молодую аудиторию, которая регулярно ходит в кинотеатры».

Помимо Козловского в «Чернобыль: Бездна» снялись Оксана Акиньшина («Сестры»), Филипп Авдеев («Лето») и Равшана Куркова («Балканский рубеж»).

Премьера намечена на 8 октября.