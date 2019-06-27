Выступление китайского пианиста Ань Тяньсюя в финале XVI Международного конкурса имени Чайковского должно было начаться с Первого фортепианного концерта П.И. Чайковского. Но сотрудник оркестра им. Е.Ф. Светланова все перепутал и положил перед музыкантом не те ноты. В итоге оркестр начал играть «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова, а Ань Тяньсюй — концерт Чайковского. Пианист не сразу понял, что случилось, но в итоге все же подстроился под оркестр.

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Пианист Денис Мацуев — председатель жюри по специальности «Фортепиано» — предложил конкурсанту выступить еще раз, однако Ань Тяньсюй отказался. «Уже сейчас подумываю, чтобы дать ему специальный приз за отвагу», — прокомментировал Мацуев в интервью телеканалу «Культура».

Сотрудника, допустившего ошибку, отстранили от дальнейшей работы.