Приложение Morphin превращает вас в героев популярных гифок (например, в Доктора Зло). Вот что получилось у редакции «Медузы»

Что-нибудь слышали о Morphin? Это бесплатное приложение для iOS и Android, благодаря которому любой может стать героем популярной гифки: с Железным человеком, Бараком Обамой или недоумевающим Джоном Траволтой. Для этого Morphin нужна только фотография пользователя — программа сама проанализирует лицо и добавит его в выбранную гифку. Анимацию можно украсить текстом и отправить друзьям. Часть гифок разблокируется после трех шеров в соцсетях (или их можно просто сохранить на телефон).

Редакция «Медузы» испытала приложение на своих сотрудниках. И вот что у нас получилось!

Татьяна Ершова — редакционный директор

Дмитрий Карцев — редактор отдела новостей

Султан Сулейманов — заместитель главного редактора

Максим Иванов — руководитель отдела «Шапито»

Владимир Цыбульский — руководитель отдела выпуска