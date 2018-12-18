В сентябре, за четыре дня до выборов мэра Москвы, в юмористическом шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» показали скетч про недовольную посетительницу МФЦ.

Героине сюжета не понравилось, что ее слишком быстро обслужили, а ведь она планировала постоять в очередях и как следует поругаться с сотрудниками центра, которые на деле оказались вежливыми. Роль скандалящей россиянки исполнила Ольга Картункова — одна из актрис, постоянно участвующих в передаче.

В декабре Картункова в образе все той же героини пришла в один из мультифункциональных центров, на открытии которого присутствовал переизбранный мэр Москвы Сергей Собянин. Актриса пожала ему руку и принялась жаловаться на чересчур удобные кресла, а Собянин стал ей подыгрывать:

— Девочка говорит, что решит мои проблемы буквально вот сегодня.

— Да, а зачем вам сегодня?

— Мне не надо сегодня, мне минимум дня три надо ходить. Поскандалить, поругаться…

В ответ Собянин пообещал научить сотрудников МФЦ ругаться и хамить.

Фото в анонсе: Евгений Самарин / Агентство городских новостей «Москва»