Живущий в Перми пользователь «Пикабу» alexsush2 попытался продать на «Авито» белые усы, которые выпадали у его кота и кошки. Какое-то время его жена собирала эти утерянные усы — так их и накопился целый пакет.

После публикации объявления на торговой площадке продавцу написал покупатель по имени Олег. Он объяснил, что ему требуется «штук пятнадцать» темно-коричневых или черных усов — ни в коем случае не седых или крашеных. Олег рассказал, что делает маленькую декоративную бас-гитару и в качестве струн хочет использовать натуральные усы (обычные волосы ему не подошли — слишком «тонкие и провисают»). В ответ на это alexsush2 заметил, что цвет усов виден на фото и у него в наличии есть только белые. Однако белые Олега не устроили. «Это будет готическая гитара, которая жарит по-черному», — написал он.

С разрешения собеседника alexsush2 выложил скриншоты этой переписки на «Пикабу» — и заодно показал кота и кошку, которым когда-то принадлежали усы, собранные его женой.