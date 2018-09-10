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Иван Дорн выпустил новую песню «Опомнись». И тут же поругался из-за нее с одним из крупнейших телеканалов Украины

Meduza
12:24, 10 сентября 2018

Украинский музыкант Иван Дорн представил новый трек «Опомнись» в эфире одного из крупнейших частных телеканалов страны «1+1». Дорн выступал в халате и повязке на глазах, на которой написано название песни.

В начале песни Дорн сказал в микрофон: «Песня посвящается каналу „1+1“. Вчера бегали за мной на заправках, сегодня я у них в музыкальных заставках». Это отсылка к случаю в апреле 2017 года, когда журналисты новостной программы «ТСН» (выходит на «1+1») погнались за музыкантом на заправке, чтобы получить от него комментарий по поводу высказываний о войне на Украине (Дорн в интервью Юрию Дудю сравнил конфликт на востоке страны с «ссорой двух братьев»).

Как пишет издание «Обозреватель», видео с выступлением Дорна появилось на ютьюб-канале «1+1», но через несколько часов было удалено. Вырезали выступление и из записи прямого эфира шоу «Танцы со звездами», на котором состоялась премьера трека. Представители телеканала не прокомментировали, почему это произошло.

«Медуза» не вырезала Дорна

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