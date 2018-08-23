Американка предложила всем [к черту] заткнуться, потому что ее взяли в NASA. Ох, зря

Американка по имени Наоми лишилась стажировки в NASA после слишком эмоционального поста в твиттере — она, не стесняясь в выражениях, рассказала, что ее взяли на стажировку в агентство.

«Вы все ***** [к черту] заткнитесь. Меня взяли на стажировку в NASA», — сообщила Наоми. Твит увидел бывший инженер американского космического агентства . Он сделал Наоми замечание и попросил следить за языком, на что Наоми ответила: «Отсоси у меня, я работаю в NASA». Она не знала, что Хикэм состоит в консультативной группе Национального космического совета США — организации, которая контролирует работу NASA. После этого девушке отказали в стажировке.

Позднее Хикэм объяснил, что его как ветерана войны во Вьетнаме не смущает брань, но он хотел предупредить Наоми, что в космическом агентстве к этому могут отнестись иначе.

По словам Хикэма, Наоми «принесла ему ненужные извинения», которые он принял. Бывший инженер NASA также добавил, что не имеет отношения к отказу в стажировке. По его словам, Наоми «заслуживает позиции в аэрокосмической отрасли», и он сделает все возможное, чтобы обеспечить ей новое место.

После всего случившегося Наоми ограничила доступ к своему аккаунту в твиттере.