Американский журналист вел прямую трансляцию с ярмарки развлечений. Вы бы не хотели оказаться на его месте!

Журналист калифорнийского канала KUSI Дейв Скотт вел репортаж с открытия ярмарки в Сан-Диего. Но что-то пошло не так, и у Скотта получился самый нелепый новостной сюжет.

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Скотт начал сюжет с разговора об инфляции. «Инфляция — это хорошо или плохо?», — обратился журналист к ведущим. Однако те не поняли его и попросили повторить вопрос. После 50 секунд разговора выяснилось, что он говорил о надувных предметах (inflation по-английски значит в том числе «надувание»).

Затем репортер подошел к волонтерам, работающим на ярмарке. «Как вы считаете, что веселого будет сегодня?», — спросил Скотт у волонтера. Девушка смутилась и ответила, что на ярмарке будет «много чего веселого». Ее ответ Скотта не устроил, и он передал микрофон другим волонтерам, которые также не смогли дать развернутый комментарий.

В конце сюжета Скотт попросил волонтеров крикнуть «Абракадабра!». После «заклинания» в кадре появился мистер Ваки — большая надувная кукла зеленого цвета. Репортер взял интервью у мистера Ваки, а тот попытался развеселить волонтеров и попросил их сделать «волну» руками. Журналист к ним присоединился — и на этом его время в эфире кончилось.