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Глава Центрального района Санкт-Петербурга объявил, что на улице Рубинштейна будут широкие тротуары и одностороннее движение. Но они уже там есть

Meduza
09:08, 6 мая 2018

В начале мая глава Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков дал интервью изданию «Город+», в котором рассказал, что в скором времени в городе появятся новые пешеходные зоны.

Так, по словам Хлуткова, одна из самых известных улиц города — улица Рубинштейна — станет более комфортной, хотя администрация города не планирует делать ее полностью пешеходной. Глава района подчеркнул, что благоустройство улицы Рубинштейна является личным указанием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«Город+» приводит такие слова Хлуткова: «Рубинштейна не станет полностью пешеходной, но, скорее всего, превратится в улицу с односторонним движением и широкими тротуарами для прогулок». В видеоинтервью, которое вышло на следующий день после заметки, этой цитаты нет.

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание, что на улице Рубинштейна уже давно есть широкая пешеходная зона и одностороннее движение. Реконструкция улицы проводилась на деньги «Газпрома» и завершилась в мае 2014 года; одностороннее движение ввели еще раньше — в 2010 году.

Редакция благодарит постоянную читательницу «Медузы» Ольгу Слободскую за наводку. Фото в анонсе: Dmitry Ma / Shutterstock.com

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Редакция благодарит постоянную читательницу «Медузы» Ольгу Слободскую за наводку. Фото в анонсе: Dmitry Ma / Shutterstock.com

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