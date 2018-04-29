«Чтобы отомстить бойфренду, Урсула переспала с его лучшим другом». Самое странное школьное домашнее задание по анатомии
Старшеклассники в одной из школ Флориды получили следующее домашнее задание по анатомии:
«Урсула была подавлена, потому что ее бойфренд порвал с ней после того, как у них был секс. Чтобы отомстить, на следующий день она переспала с его лучшим другом. Через девять месяцев у нее родился прекрасный малыш —девочка. У Урсулы группа крови O, у ее бывшего парня AB и у его лучшего друга A. Если предположить, что отец девочки — бывший бойфренд, какой группы крови у нее НЕ может быть».
На задание обратил внимание отец одной из учениц по имени Омар Остин. Он записал о задании видео и опубликовал его в фейсбуке.
This needs to be seen. WTH is going on in our schools??? #FCNОпубликовано Omar Austin 25 апреля 2018 г.
В комментариях прессе Остин сказал, что его удивило не только содержание задания, но и то, каким языком оно было написано — стилистически задание похоже на отрывок из мыльной оперы.
Обычно такие задания составляют не в самой школе, а в школьных округах, но в округе уже заявили, что они такое задание не рассылали. В округе назвали его «в высшей степени неподобающим», пообещали провести проверку и поблагодарили Остина за информацию.
Фото в анонсе: ABO PHOTOGRAPHY / Shutterstock.com