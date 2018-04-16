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«Открывать новые миры — почетная миссия»: трейлер фильма «Черновик» по роману Лукьяненко

Meduza
11:16, 16 апреля 2018

Компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Черновик» — экранизации одноименного фантастического романа Сергея Лукьяненко.

По сюжету картины молодой москвич Кирилл обнаруживает, что существует несколько параллельных миров, и становится проводником между ними.

Черновик — финальный трейлер
SonyPicturesRU

Главные роли в «Черновике» исполнили Никита Волков, Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Режиссер — Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»).

Премьера фильма назначена на 25 мая 2018 года.

Роман «Черновик» вышел в 2005 году.
Сергей Лукьяненко написал романы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Их экранизировали в середине 2000-х.

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