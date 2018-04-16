Компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Черновик» — экранизации одноименного фантастического романа Сергея Лукьяненко.

По сюжету картины молодой москвич Кирилл обнаруживает, что существует несколько параллельных миров, и становится проводником между ними.

Черновик — финальный трейлер SonyPicturesRU

Главные роли в «Черновике» исполнили Никита Волков, Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Режиссер — Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»).

Премьера фильма назначена на 25 мая 2018 года.