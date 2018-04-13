«Они вернутся, и все будет супер»: вышел трейлер продолжения «Суперсемейки»

Студия Disney опубликовала трейлер продолжения мультфильма «Суперсемейка».

По сюжету второй «Суперсемейки» семья Паррой переживает кризис: мистер Исключительный сидит дома с детьми, в то время как Эластика общается с журналистами и фанатами. Все меняет появление нового врага — семья супергероев объединяется, чтобы сразиться с ним.

Суперсемейка 2 — Второй трейлер Disney Россия

Главных героев в «Суперсемейке 2» озвучили Самюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер и Крэйг Т. Нельсон. Режиссер — Брэд Берд.

В российский прокат картина выйдет в июне 2018 года.