шапито

«Они вернутся, и все будет супер»: вышел трейлер продолжения «Суперсемейки»

Meduza
14:34, 13 апреля 2018

Студия Disney опубликовала трейлер продолжения мультфильма «Суперсемейка».

По сюжету второй «Суперсемейки» семья Паррой переживает кризис: мистер Исключительный сидит дома с детьми, в то время как Эластика общается с журналистами и фанатами. Все меняет появление нового врага — семья супергероев объединяется, чтобы сразиться с ним.

Суперсемейка 2 — Второй трейлер
Disney Россия

Главных героев в «Суперсемейке 2» озвучили Самюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер и Крэйг Т. Нельсон. Режиссер — Брэд Берд.

В российский прокат картина выйдет в июне 2018 года.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Новости

    • новости

    Депутаты придумали новые санкции против США и других стран. Что предлагают запретить

    Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Сборник

    Наши партнерские материалы