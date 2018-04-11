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Шотландцы отправились на остров выпить пива и послушать металл. Их приехали «спасать» полиция, врачи и пожарные

Meduza
12:05, 11 апреля 2018

Шотландская полиция устроила «спасательную операцию» из-за группы фанатов тяжелой музыки, разбивших лагерь на острове на озере Лох-Левен. Но им никакая помощь не требовалась — они просто хорошо проводили время.

Трое мужчин сидели у костра, пили пиво и слушали музыку, когда увидели «мигалки» на берегу. К острову подплыли спасатели на лодках и «эвакуировали» всех — в первую очередь троих детей, спавших в палатке.

«Полицейские почему-то получили сообщение о том, что мы находимся в смертельной опасности, и приехали спасать нас, — сказал The Guardian Панагиотис Филлис, лектор университета города Абердин. — Они отлично с этим справились. Только проблема в том, что нас не нужно было спасать».

На берегу мужчины увидели два десятка машин полиции, «скорой помощи» и пожарных, а также около 50-70 человек. Медики измерили их температуру, а полицейские задали массу вопросов — и в итоге выяснили, что это просто группа друзей (а также собака по кличке Джаз), которые любят собираться и слушать металл.

По всей видимости, кто-то шел вдоль берега озера, увидел брошенную там машину и подумал, что его пассажиры решили утопиться. Один из полицейских даже разбил окно автомобиля в поисках предсмертной записки.

Участникам лагеря пришлось ночевать в машине — полиция запретила мужчинам садиться за руль, так как они выпили слишком много пива.

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