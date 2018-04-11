«Американские животные»: трейлер криминальной драмы с Эваном Питерсом в главной роли

Вышел первый трейлер драмы «Американские животные» режиссера Барта Лэйтона. Фильм рассказывает о четырех юношах из Кентукки, которые решают выкрасть из местной библиотеки редкий экземпляр альбома «Птицы Америки» американского натуралиста Джона Одюбона.

American Animals (2018) | Official US Trailer HD The Orchard Movies

Главные роли в фильме исполнили Эван Питерс («Американская история ужасов»), Барри Кеоган («Убийство священного оленя»), Блейк Дженнер и Джаред Абрахамсон.

Премьера «Американских животных» состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе 2018 года. В американский прокат фильм выходит в июне. Будут ли показывать картину в России, неизвестно.