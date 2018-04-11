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«Американские животные»: трейлер криминальной драмы с Эваном Питерсом в главной роли

Meduza
15:38, 11 апреля 2018

Вышел первый трейлер драмы «Американские животные» режиссера Барта Лэйтона. Фильм рассказывает о четырех юношах из Кентукки, которые решают выкрасть из местной библиотеки редкий экземпляр альбома «Птицы Америки» американского натуралиста Джона Одюбона.

American Animals (2018) | Official US Trailer HD
The Orchard Movies

Главные роли в фильме исполнили Эван Питерс («Американская история ужасов»), Барри Кеоган («Убийство священного оленя»), Блейк Дженнер и Джаред Абрахамсон.

Премьера «Американских животных» состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе 2018 года. В американский прокат фильм выходит в июне. Будут ли показывать картину в России, неизвестно.

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