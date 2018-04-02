Проект Versus Battle выложил запись рэп-баттла МЦ Похоронил (Сергей Голиков) против Halloween (Тимур Легай). Баттл проходил в необычном формате — участники должны были не оскорблять друг друга (как это происходит обычно), а произносить комплименты.

Например, МЦ Похоронил сообщил оппоненту, что тот — «лучший из узбеков», и что он до сих пор спит в подштанниках, забытых Легаем. Halloween же устроил самый безумный первый раунд: он просто понюхал Голикова, восхитился им и помолчал.

Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на средневековых кошек.