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Новая Зеландия не нашла российских разведчиков для высылки. Поэтому решила запретить въезд тем, кого высылают из других стран

Meduza
11:38, 29 марта 2018

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство запретит въезд в страну российским дипломатам, которые работали под прикрытием в других государствах и были высланы оттуда после отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
David Gray / Reuters / Scanpix / LETA

«Их имена поместят в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Таким образом мы гарантируем, что люди, которые в других странах занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, не попадут в Новую Зеландию», — сказала Ардерн.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии сказала, что правительство готово было бы выслать работающих под прикрытием российских дипломатов, но в стране их нет. «Удивляет ли меня то, что Новая Зеландия не оказалась первой в их списке? На самом деле, нет», — добавила Ардерн.

После этого некоторые новозеландские политики раскритиковали премьер-министра, заявив, что она дала слишком слабый ответ на действия России и поставила под удар отношения Новой Зеландии с западными союзниками, пишет Reuters.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании в начале марта. Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Российские власти это отрицают.
Великобритания выслала 23 российских дипломата; Россия в ответ приняла зеркальные меры. Позже США, Канада, Австралия и ряд европейских стран в знак солидарности в британскими властями тоже объявили о выдворении российских дипломатов. На данный момент известно о высылке 152 человек.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал высылаемых дипломатов сотрудниками разведки. Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что среди них действительно есть «совсем немного» офицеров безопасности; по его словам, они официально были представлены за границей как сотрудники СВР.

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