Новая Зеландия не нашла российских разведчиков для высылки. Поэтому решила запретить въезд тем, кого высылают из других стран

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство запретит въезд в страну российским дипломатам, которые работали под прикрытием в других государствах и были высланы оттуда после отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн David Gray / Reuters / Scanpix / LETA

«Их имена поместят в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Таким образом мы гарантируем, что люди, которые в других странах занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, не попадут в Новую Зеландию», — сказала Ардерн.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии сказала, что правительство готово было бы выслать работающих под прикрытием российских дипломатов, но в стране их нет. «Удивляет ли меня то, что Новая Зеландия не оказалась первой в их списке? На самом деле, нет», — добавила Ардерн.

После этого некоторые новозеландские политики раскритиковали премьер-министра, заявив, что она дала слишком слабый ответ на действия России и поставила под удар отношения Новой Зеландии с западными союзниками, пишет Reuters.