шапито

«Дуров, верни хоть что-нибудь»: в твиттере переживают из-за неработающего телеграма

Meduza
10:00, 29 марта 2018

Днем 29 марта в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой: приложение не работает у жителей Европы, Ближнего Востока и стран СНГ. По словам основателя Telegram Павла Дурова, это произошло из-за отключения электричества в дата-центре компании.

Российские пользователи мессенджера занервничали особенно сильно — они опасались, что Telegram заблокировал Роскомнадзор (это не так). Обсуждать сбой и шутить о нем им пришлось в твиттере.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы