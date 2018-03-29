«Дуров, верни хоть что-нибудь»: в твиттере переживают из-за неработающего телеграма
Днем 29 марта в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой: приложение не работает у жителей Европы, Ближнего Востока и стран СНГ. По словам основателя Telegram Павла Дурова, это произошло из-за отключения электричества в дата-центре компании.
Российские пользователи мессенджера занервничали особенно сильно — они опасались, что Telegram заблокировал Роскомнадзор (это не так). Обсуждать сбой и шутить о нем им пришлось в твиттере.
Павел @durov, попробуйте выключить и включить— Дед Едрос (@ded_edros) March 29, 2018
Телеграм упал,время лежать на полу в ожидании под Radiohead— Luna Luna (@lunarycat) March 29, 2018
пришлось матери документы скидывать не через телеграм, как обычно, а через вайбер, теперь сижу и паранойю, что фсб-шники знают мой снилс, Дуров, ну зачем ты так, не смешно #телеграмживи— no limits, jonathan (@valsemyur) March 29, 2018
И сердце замерло в груди— Лиза (@fomiel) March 29, 2018
Телеграм, пожалуйста, живи#Telegramживи #телеграмживи
Дуров, верни стену!!!— nem_groyne203 (@nemvkmcrew) March 29, 2018
ДУРОВ СТЕНУ МОЖЕШЬ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ВЕРНИ ТЕЛЕГУ— natash (@apogey_apatii) March 29, 2018
Дуров, верни хоть что-нибудь— Bob Farber (@Bobchensk) March 29, 2018
Ну, что скажешь? @durov pic.twitter.com/7MhUmDgO13— фантазия жоқ (@razbityi) March 29, 2018
Илон Маск что-то там мутил с электричеством, может они Вам смогут обеспечить бесперебойное энергоснабжение?— Альберт (@agskrv) March 29, 2018
Паша забыл оплатить счет за электроэнергию, пострадал весь мир😂#телеграмживи— Vancheta (@Vancheta) March 29, 2018
Надеюсь, поможет 🙏🏼 pic.twitter.com/9lAPmL0moL— Michael Sharkov (@misharkov) March 29, 2018
когда телеграм лежит............ pic.twitter.com/fibcHTDeRo— алайна (@alaina_ok) March 29, 2018
так, ладно pic.twitter.com/gQZeBBKgDr— AyP (@niggat1ve) March 29, 2018
Так, главное, не вацап. pic.twitter.com/7r65H4xdmk— Вася Рыбка (@g_o_n_z_o) March 29, 2018
Братцы, если что, всегда есть Диалоги в приложении Сбербанк Онлайн. pic.twitter.com/EpZE4JLhJg— Wylsacom (@wylsacom) March 29, 2018
March 29, 2018
К 7-ми вещам от которых отказался Дуров, добавилась 8-я и это телеграм— kiryan & the void (@kirilo_sun) March 29, 2018