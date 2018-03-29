«Дуров, верни хоть что-нибудь»: в твиттере переживают из-за неработающего телеграма

Днем 29 марта в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой: приложение не работает у жителей Европы, Ближнего Востока и стран СНГ. По словам основателя Telegram Павла Дурова, это произошло из-за отключения электричества в дата-центре компании.

Российские пользователи мессенджера занервничали особенно сильно — они опасались, что Telegram заблокировал Роскомнадзор (это не так). Обсуждать сбой и шутить о нем им пришлось в твиттере.

Павел @durov, попробуйте выключить и включить — Дед Едрос (@ded_edros) March 29, 2018

Телеграм упал,время лежать на полу в ожидании под Radiohead — Luna Luna (@lunarycat) March 29, 2018

пришлось матери документы скидывать не через телеграм, как обычно, а через вайбер, теперь сижу и паранойю, что фсб-шники знают мой снилс, Дуров, ну зачем ты так, не смешно #телеграмживи — no limits, jonathan (@valsemyur) March 29, 2018

ДУРОВ СТЕНУ МОЖЕШЬ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ВЕРНИ ТЕЛЕГУ — natash (@apogey_apatii) March 29, 2018

Дуров, верни хоть что-нибудь — Bob Farber (@Bobchensk) March 29, 2018

Илон Маск что-то там мутил с электричеством, может они Вам смогут обеспечить бесперебойное энергоснабжение? — Альберт (@agskrv) March 29, 2018

Паша забыл оплатить счет за электроэнергию, пострадал весь мир😂#телеграмживи — Vancheta (@Vancheta) March 29, 2018

Братцы, если что, всегда есть Диалоги в приложении Сбербанк Онлайн. pic.twitter.com/EpZE4JLhJg — Wylsacom (@wylsacom) March 29, 2018