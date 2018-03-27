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«Быть Сереной»: трейлер документального сериала HBO о Серене Уильямс

Meduza
14:15, 27 марта 2018

Телеканал HBO опубликовал тизер-трейлер документального сериала «Быть Сереной» об американской теннисистке Серене Уильямс.

В сериале будет пять эпизодов, которые расскажут о беременности спортсменки, ее дочери Алексис Олимпии, браке и возвращении на корт. По словам создателей сериала, это очень интимный и личный проект, в котором Серена повествует о своей жизни от первого лица.

Being Serena (2018) Official Teaser Trailer | HBO
HBO

Первая серия «Быть Сереной» выйдет 2 мая 2018 года.

Серена Уильямс — одна из лучших теннисисток в истории. Она выиграла 39 титулов на турнирах «Большого шлема».
1 сентября 2017 года у Уильямс и ее партнера, основателя сайта Reddit Алексиса Оганяна, родилась дочь Алексис Олимпия. В ноябре Уильямс и Оганян поженились.

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